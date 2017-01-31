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Поздравительное послание премьер-министру австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян
Вторник, 24 Январь 2017
24 января Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание премьер-министру австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис…
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Политика

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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПОЛЯ БЕЗ РЕФОРМ НЕВОЗМОЖНО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПОЛЯ БЕЗ РЕФОРМ НЕВОЗМОЖНО
Понедельник, 30 Январь 2017
26 января министр юстиции НКР Арарат Даниелян созвал пресс-конференцию, на которой представил проведенную ведомством за прошлый год…
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С НАДЕЖДОЙ НА ВСТРЕЧУ С НАДЕЖДОЙ
С НАДЕЖДОЙ НА ВСТРЕЧУ С НАДЕЖДОЙ
Пятница, 27 Январь 2017
Фортепианное искусство в концертной жизни Арцаха
Прочитано 112 раз подробно...

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  • НАМЕРЕННАЯ ЛОЖЬ БАКУ
    Вторник, 31 Январь 2017
    Почему-то ее не замечают посредники
    Прочитано 49 раз
  • РАЗОБЛАЧЕНИЕ, или Какие вопросы не следует задавать Лаврову
    РАЗОБЛАЧЕНИЕ, или Какие вопросы не следует задавать Лаврову
    Среда, 25 Январь 2017
    Мы уже писали о том, что 17 января министр иностранных дел России Сергей Лавров на своей пресс-конференции…
    Прочитано 132 раз
  • С КОНСЕНСУСОМ ИЛИ БЕЗ НЕГО
    С КОНСЕНСУСОМ ИЛИ БЕЗ НЕГО
    Пятница, 20 Январь 2017
    Алиев не намерен отказываться от воинственной риторики
    Прочитано 201 раз
  • «БАКУ» - ЗВЕНО В ГЕНОЦИДАЛЬНОЙ ЦЕПИ
    Пятница, 13 Январь 2017
    На дворе снова январь. И снова память возвращает в Баку января 1990-го, где 27 лет назад в…
    Прочитано 328 раз
  • ПРАВДА И ЛОЖЬ
    Понедельник, 26 Декабрь 2016
    Как известно, с октября 2014-го в Степанакерте шел судебный процесс по делу азербайджанских диверсантов Дильгама Аскерова и…
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  • ПРЕСТУПНОЕ «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»
    Пятница, 23 Декабрь 2016
    В преддверии нового, 2017 года руководство Азербайджана получило из Европы примечательный «рождественский подарок». Неправительственная организация Европейская инициатива…
    Прочитано 509 раз

Общество

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