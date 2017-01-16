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Военнослужащий АО НКР Гарик Варданян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги"
Понедельник, 16 Январь 2017
16 января Президент Бако Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Нагорно-Карабахской…
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Политика

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Денис ДВОРНИКОВ: ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ АЗЕРБАЙДЖАНУ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В БЕЗУМИЕ
Денис ДВОРНИКОВ: ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ АЗЕРБАЙДЖАНУ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В БЕЗУМИЕ
Пятница, 13 Январь 2017
Провокация азербайджанских вооруженных сил, которая произошла на границе с Арменией в Тавушском районе республики, стала актом агрессии…
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ИСКУССТВО, НЕСУЩЕЕ СВЕТ
Пятница, 30 Декабрь 2016
Величие страны определяется величием ее рядовых граждан. В. Вильсон
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