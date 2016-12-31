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Посещение села Талиш Мартакертского района
Суббота, 31 Декабрь 2016
31 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил село Талиш…
Официальный
ПОЗДРАВЛЕНИЕ АРХИЕПИСКОПА ПАРГЕВА МАРТИРОСЯНА С НОВЫМ ГОДОМ И СВЯТЫМ РОЖДЕСТВОМ
Официальный
Пятница, 30 Декабрь 2016
ПРИОРИТЕТНЫМИ ОСТАЮТСЯ ЗАДАЧИ ЖИЗНЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ
Новости
Пятница, 30 Декабрь 2016
ЦЕЛЬ: ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ И ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВО
Новости
Пятница, 30 Декабрь 2016
ТОЛЬКО ПРОВОДЯ РЕФОРМЫ, МОЖНО ПОСТРОИТЬ СИЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ И ДОСТОЙНОЕ ГОСУДАРСТВО
Политика
Пятница, 30 Декабрь 2016
ВСЕ НАШИ ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ ИЗ НУЖД ПЕРЕДНЕЙ ЛИНИИ
Политика
Пятница, 30 Декабрь 2016
Официальный
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Посещение села Талиш Мартакертского района
Суббота, 31 Декабрь 2016
31 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил село Талиш Мартакертского района, ознакомившись на месте с осуществляемыми…
Прочитано 44 раз
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ АРХИЕПИСКОПА ПАРГЕВА МАРТИРОСЯНА С НОВЫМ ГОДОМ И СВЯТЫМ РОЖДЕСТВОМ
Пятница, 30 Декабрь 2016
Прочитано 64 раз
Итоговая пресс-конференция главы МИД НКР
Пятница, 30 Декабрь 2016
Прочитано 61 раз
Политика
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ТОЛЬКО ПРОВОДЯ РЕФОРМЫ, МОЖНО ПОСТРОИТЬ СИЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ И ДОСТОЙНОЕ ГОСУДАРСТВО
Пятница, 30 Декабрь 2016
Наше предновогоднее интервью с министром юстиции НКР Араратом ДАНИЕЛЯНОМ о проделанной в уходящем году работе и намеченных…
Прочитано 103 раз
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ВСЕ НАШИ ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ ИЗ НУЖД ПЕРЕДНЕЙ ЛИНИИ
Пятница, 30 Декабрь 2016
Прочитано 70 раз
ПОЧТИ СТО ПРОЦЕНТОВ АРЦАХЦЕВ ПРОТИВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УСТУПОК
Пятница, 23 Декабрь 2016
Прочитано 308 раз
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Экономика
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КАЖДОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ТРЕБУЕТ ОСОБОГО ПОДХОДА
Пятница, 30 Декабрь 2016
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Интервью с министром экономики НКР Андраником ХАЧАТРЯНОМ
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КОМИССИЯ ОБРАТИЛАСЬ К ОРГАНИЗАЦИЯМ С ПРИЗЫВОМ
Пятница, 30 Декабрь 2016
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РЫНОК СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БЕЗГРАНИЧЕН
Пятница, 16 Декабрь 2016
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ОБСУЖДЕНИЯ БЮДЖЕТА-2017: СОЦИАЛЬНАЯ И ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СФЕРЫ
Пятница, 09 Декабрь 2016
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Культура и спорт
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ИСКУССТВО, НЕСУЩЕЕ СВЕТ
Пятница, 30 Декабрь 2016
Величие страны определяется величием ее рядовых граждан. В. Вильсон
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НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ТРАДИЦИЯМ АРМЯНСКОГО КОВРОТКАЧЕСТВА
Пятница, 16 Декабрь 2016
Прочитано 272 раз
«МОЯ МУЗЫКА БУДЕТ ВЕЧНО СЛАВИТЬ ГЕРОИЗМ НАШЕГО НАРОДА»
Пятница, 16 Декабрь 2016
Прочитано 333 раз
ПАНТОМИМА - ОРИГИНАЛЬНЫЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ИСКУССТВА
Пятница, 16 Декабрь 2016
Прочитано 241 раз
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ПРАВДА И ЛОЖЬ
Понедельник, 26 Декабрь 2016
Как известно, с октября 2014-го в Степанакерте шел судебный процесс по делу азербайджанских диверсантов Дильгама Аскерова и…
Прочитано 146 раз
ПРЕСТУПНОЕ «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»
Пятница, 23 Декабрь 2016
В преддверии нового, 2017 года руководство Азербайджана получило из Европы примечательный «рождественский подарок». Неправительственная организация Европейская инициатива…
Прочитано 183 раз
НЕСОСТОЯВШАЯСЯ СТАБИЛЬНОСТЬ, или Сумеет ли Вена придать процессу урегулирования «второе дыхание»?
Понедельник, 19 Декабрь 2016
Совсем скоро 2016 год станет достоянием истории. Каково же его значение с точки зрения урегулирования карабахского конфликта?
Прочитано 241 раз
ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА. ДЕТАЛИ НЕ СООБЩАЮТСЯ
Понедельник, 12 Декабрь 2016
Итак, поздно вечером 8 декабря в Гамбурге на полях 23-го заседания Совета глав МИД (СМИД) стран-членов ОБСЕ…
Прочитано 378 раз
КОНСТИТУЦИЯ - ВАЖНЫЙ ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Пятница, 09 Декабрь 2016
10 декабря, Нагорно-Карабахская Республика в очередной раз отмечает День референдума о государственной независимости и День Конституции.
Прочитано 414 раз
ТОРЖЕСТВО ЖИЗНИ НАД СМЕРТЬЮ
Вторник, 06 Декабрь 2016
Время стремительно несется вперед. Верится с трудом, но минуло уже 28 лет с «черного декабря» 1988-го. В…
Прочитано 458 раз
Общество
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КАРВАЧАР ГЛАЗАМИ ПОЛЬСКОГО ЭТНОГРАФА
Пятница, 16 Декабрь 2016
Этнограф, поляк по национальности Конрад Секерский впервые узнал об Армении во время посещения…
Прочитано 280 раз
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ПО СОСЕДСТВУ С НОР-КАРМИРАВАНОМ ОБНАРУЖЕН КРОМЛЕХ
Пятница, 16 Декабрь 2016
Поисковые раскопки на территории близ Нор-Кармиравана начались почти сразу после того, как здесь…
Прочитано 266 раз
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В РАМКАХ ПРОГРАММЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Пятница, 16 Декабрь 2016
Программа сотрудничества Еревана и Степанакерта с каждым годом расширяется, проявляясь в разнообразной форме.
Прочитано 183 раз
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ЗАВЕРШЕНЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕСТАВРАЦИИ ВЕРХНЕЙ МЕЧЕТИ ГОРОДА ШУШИ
Пятница, 16 Декабрь 2016
По заказу Министерства экономики НКР завершены проектные работы по реставрации Верхней мечети города…
Прочитано 244 раз
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РАБОТЫ ПО ПЕРЕАДРЕСАЦИИ УЛИЦ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Пятница, 09 Декабрь 2016
Независимость позволила нашей стране решить ряд актуальных задач, в том числе и вопрос…
Прочитано 399 раз
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ЗАФИКСИРОВАНА НЕ РЕЗКАЯ, НО АКТИВИЗАЦИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
Пятница, 09 Декабрь 2016
По данным Всемирной организации здравоохранения, в странах европейского региона в ноябре ситуация с…
Прочитано 383 раз
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НА СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ И ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНЫМ ВОПРОСАМ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НС НКР
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Пятница, 09 Декабрь 2016
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НАХИДЖЕВАН, РОДНОЙ ДОМ АРМЯН
Пятница, 02 Декабрь 2016
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«АССОЦИАЦИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ АРЦАХА» ПРЕДЛАГАЕТ
Пятница, 02 Декабрь 2016
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Ашот ГУЛЯН: «ИМЕЮТСЯ ВСЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ВЫНЕСЕНИЯ ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ НА РЕФЕРЕНДУМ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2017 г.»
Пятница, 09 Декабрь 2016
Прочитано 533 раз
ТАЛИШ НАДО ПОЛНОСТЬЮ ВОССТАНОВИТЬ: ТАКОВ ИМПЕРАТИВ ДНЯ
Пятница, 02 Декабрь 2016
Прочитано 530 раз
РЫНОК СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БЕЗГРАНИЧЕН
Пятница, 16 Декабрь 2016
Прочитано 454 раз
РАБОЧИЙ ВИЗИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НС НКР В ПАРИЖ
Пятница, 16 Декабрь 2016
Прочитано 446 раз
В БАКУ СТАЛИ НАВЕДЫВАТЬСЯ САМОЗВАНЦЫ ИЗ АРМЕНИИ
Пятница, 16 Декабрь 2016
Прочитано 441 раз
ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ШАУМЯНСКОГО РАЙОНА
Пятница, 16 Декабрь 2016
Прочитано 438 раз
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