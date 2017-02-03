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Поздравительное послание премьер-министру австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян
Вторник, 24 Январь 2017
24 января Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание премьер-министру австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис…
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Политика

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«КАРАБАХ НИКОГДА НЕ БУДЕТ В СОСТАВЕ АЗЕРБАЙДЖАНА»
Пятница, 03 Февраль 2017
26 января в селе Карин так торжественно отметили 25-летие памятного сражения. Здесь уже родилось и выросло новое…
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Экономика

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МИНИСТР ЭКОНОМИКИ СЧИТАЕТ ГОД УСПЕШНЫМ
МИНИСТР ЭКОНОМИКИ СЧИТАЕТ ГОД УСПЕШНЫМ
Пятница, 03 Февраль 2017 No comment
31 января министр экономики НКР Андраник Хачатрян созвал пресс-конференцию, чтобы представить итоги деятельности за прошлый год.
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Культура и спорт

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ДЕМОНТАЖ БЫВШЕГО ЗДАНИЯ СТЕПАНАКЕРТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ БЫЛ НЕОБХОДИМ
ДЕМОНТАЖ БЫВШЕГО ЗДАНИЯ СТЕПАНАКЕРТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ БЫЛ НЕОБХОДИМ
Пятница, 03 Февраль 2017
В последние дни темой широких обсуждений стал демонтаж бывшего здания Степанакертской музыкальной школы, которое включено в перечень…
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