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«КАРАБАХ НИКОГДА НЕ БУДЕТ В СОСТАВЕ АЗЕРБАЙДЖАНА»
Пятница, 03 Февраль 2017
26 января в селе Карин так торжественно отметили 25-летие памятного…
Политика
ПО ЕДИНОЙ ПРОГРАММЕ
Новости
Пятница, 03 Февраль 2017
МИНИСТР ЭКОНОМИКИ СЧИТАЕТ ГОД УСПЕШНЫМ
Экономика
Пятница, 03 Февраль 2017
ПРИШЛО ВРЕМЯ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СТАРЫХ МЕТОДОВ
Новости
Пятница, 03 Февраль 2017
ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ И ДОСТИЖЕНИЯ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Общество
Пятница, 03 Февраль 2017
ТАЛИШ СТАНЕТ САМОЙ СОВРЕМЕННОЙ ПРИГРАНИЧНОЙ ОБЩИНОЙ
Общество
Пятница, 03 Февраль 2017
Официальный
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Поздравительное послание премьер-министру австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян
Вторник, 24 Январь 2017
24 января Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание премьер-министру австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис…
Прочитано 131 раз
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Военнослужащий Армии обороны Карен Улубабян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги"
Вторник, 24 Январь 2017
Прочитано 155 раз
Встреча с представителем группы компаний "Ташир" в Армении Нареком Карапетяном
Пятница, 20 Январь 2017
Прочитано 188 раз
Политика
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«КАРАБАХ НИКОГДА НЕ БУДЕТ В СОСТАВЕ АЗЕРБАЙДЖАНА»
Пятница, 03 Февраль 2017
26 января в селе Карин так торжественно отметили 25-летие памятного сражения. Здесь уже родилось и выросло новое…
Прочитано 60 раз
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О ПЕРСПЕКТИВАХ СУДЕБНОГО ПРИЗНАНИЯ ПРАВ АРМЯНСКОГО НАРОДА В МЕЖДУНАРОДНОМ СУДЕ ООН
Пятница, 03 Февраль 2017
Прочитано 54 раз
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПОЛЯ БЕЗ РЕФОРМ НЕВОЗМОЖНО
Понедельник, 30 Январь 2017
Прочитано 81 раз
Главная
Экономика
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МИНИСТР ЭКОНОМИКИ СЧИТАЕТ ГОД УСПЕШНЫМ
Пятница, 03 Февраль 2017
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31 января министр экономики НКР Андраник Хачатрян созвал пресс-конференцию, чтобы представить итоги деятельности за прошлый год.
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ЖЕЛАЮ ДВУМ АРМЯНСКИМ ГОСУДАРСТВАМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Пятница, 13 Январь 2017
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НЕ ПРИБЫЛИ РАДИ
Пятница, 13 Январь 2017
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КАЖДОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ТРЕБУЕТ ОСОБОГО ПОДХОДА
Пятница, 30 Декабрь 2016
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Культура и спорт
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ДЕМОНТАЖ БЫВШЕГО ЗДАНИЯ СТЕПАНАКЕРТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ БЫЛ НЕОБХОДИМ
Пятница, 03 Февраль 2017
В последние дни темой широких обсуждений стал демонтаж бывшего здания Степанакертской музыкальной школы, которое включено в перечень…
Прочитано 44 раз
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С НАДЕЖДОЙ НА ВСТРЕЧУ С НАДЕЖДОЙ
Пятница, 27 Январь 2017
Прочитано 136 раз
СФЕРА КУЛЬТУРЫ: ОПТИМИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУР, МНОГООБРАЗИЕ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Пятница, 27 Январь 2017
Прочитано 103 раз
У АрГУ ДОСТАТОЧНО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ РАЗВИТИЯ НОВАТОРСТВА И ИДЕЙ
Пятница, 27 Январь 2017
Прочитано 94 раз
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ФАКТЫ КАК АРГУМЕНТЫ
Пятница, 03 Февраль 2017
Кто в действительности перманентно нарушает режим перемирия
Прочитано 64 раз
НАМЕРЕННАЯ ЛОЖЬ БАКУ
Вторник, 31 Январь 2017
Почему-то ее не замечают посредники
Прочитано 78 раз
РАЗОБЛАЧЕНИЕ, или Какие вопросы не следует задавать Лаврову
Среда, 25 Январь 2017
Мы уже писали о том, что 17 января министр иностранных дел России Сергей Лавров на своей пресс-конференции…
Прочитано 154 раз
С КОНСЕНСУСОМ ИЛИ БЕЗ НЕГО
Пятница, 20 Январь 2017
Алиев не намерен отказываться от воинственной риторики
Прочитано 224 раз
«БАКУ» - ЗВЕНО В ГЕНОЦИДАЛЬНОЙ ЦЕПИ
Пятница, 13 Январь 2017
На дворе снова январь. И снова память возвращает в Баку января 1990-го, где 27 лет назад в…
Прочитано 352 раз
ПРАВДА И ЛОЖЬ
Понедельник, 26 Декабрь 2016
Как известно, с октября 2014-го в Степанакерте шел судебный процесс по делу азербайджанских диверсантов Дильгама Аскерова и…
Прочитано 493 раз
Общество
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ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ И ДОСТИЖЕНИЯ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Пятница, 03 Февраль 2017
31 января министр здравоохранения Республики Арцах Каринэ Атаян представила средствам массовой информации отчет…
Прочитано 46 раз
подробно...
ТАЛИШ СТАНЕТ САМОЙ СОВРЕМЕННОЙ ПРИГРАНИЧНОЙ ОБЩИНОЙ
Пятница, 03 Февраль 2017
В конце минувшей недели министр градостроительства НКР Карен Шахраманян провел пресс-конференцию, на которой…
Прочитано 47 раз
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АКНАХБЮРЦЫ ПРЕОДОЛЕВАЮТ ТРУДНОСТИ
Пятница, 03 Февраль 2017
В общине Акнахбюр Аскеранского района в этом году будет десять первоклассников. По словам…
Прочитано 44 раз
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АРЦАХ НА МАДРИДСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ
Пятница, 03 Февраль 2017
С 18 по 22 января Арцах представлял свой туристический потенциал на открывшейся в…
Прочитано 46 раз
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ОБНАРУЖЕНЫ УНИКАЛЬНЫЕ АРТЕФАКТЫ ЭПОХИ ВАНСКОГО ЦАРСТВА
Пятница, 03 Февраль 2017
Недавно в Гегаркуникской области случайно были обнаружены материальные ценности эпохи Ванского царства (Урарту).
Прочитано 45 раз
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СЕЛЬЧАНЕ УПОВАЮТ НА СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ
Пятница, 27 Январь 2017
Село Шош Аскеранского района - одно из немногочисленных сел республики, где наблюдаются стабильные…
Прочитано 118 раз
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Денис ДВОРНИКОВ: ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ АЗЕРБАЙДЖАНУ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В БЕЗУМИЕ
Пятница, 13 Январь 2017
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Президент Саакян подписал указ
Понедельник, 16 Январь 2017
Прочитано 203 раз
The Hill: может ли авторитарный Азербайджан быть толерантным?
Пятница, 20 Январь 2017
Прочитано 193 раз
ПОЛЕТ В БЕССМЕРТИЕ
Понедельник, 16 Январь 2017
Прочитано 190 раз
Встреча с представителем группы компаний "Ташир" в Армении Нареком Карапетяном
Пятница, 20 Январь 2017
Прочитано 188 раз
НЕ ПРИБЫЛИ РАДИ
Пятница, 13 Январь 2017
Прочитано 177 раз
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЮТСЯ ОБЩИМИ, НЕЗАВИСИМО ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ СТРАНЫ
Пятница, 20 Январь 2017
Прочитано 175 раз
ЦЕЛЬ ЦЕНТРА - ОБЕСПЕЧИТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НАШИХ ГРАЖДАН
Пятница, 20 Январь 2017
Прочитано 164 раз
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