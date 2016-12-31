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Посещение села Талиш Мартакертского района
Посещение села Талиш Мартакертского района
Суббота, 31 Декабрь 2016
31 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил село Талиш Мартакертского района, ознакомившись на месте с осуществляемыми…
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Политика

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ТОЛЬКО ПРОВОДЯ РЕФОРМЫ, МОЖНО ПОСТРОИТЬ СИЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ И ДОСТОЙНОЕ ГОСУДАРСТВО
ТОЛЬКО ПРОВОДЯ РЕФОРМЫ, МОЖНО ПОСТРОИТЬ СИЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ И ДОСТОЙНОЕ ГОСУДАРСТВО
Пятница, 30 Декабрь 2016
Наше предновогоднее интервью с министром юстиции НКР Араратом ДАНИЕЛЯНОМ о проделанной в уходящем году работе и намеченных…
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ИСКУССТВО, НЕСУЩЕЕ СВЕТ
Пятница, 30 Декабрь 2016
Величие страны определяется величием ее рядовых граждан. В. Вильсон
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