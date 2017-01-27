Официальный

K2_SUBSCRIBE_TO_THIS_RSS_FEED
Поздравительное послание премьер-министру австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян
Вторник, 24 Январь 2017
24 января Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание премьер-министру австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис…
Прочитано 110 раз подробно...

Политика

K2_SUBSCRIBE_TO_THIS_RSS_FEED
КАРТ-БЛАНШ. Карабахский конфликт в кривом зеркале
КАРТ-БЛАНШ. Карабахский конфликт в кривом зеркале
Пятница, 27 Январь 2017
Мирное разрешение нагорнокарабахского конфликта уже поглотило более 20 лет и требует все больше и больше.
Прочитано 90 раз подробно...

Главная

Экономика

Культура и спорт

K2_SUBSCRIBE_TO_THIS_RSS_FEED
С НАДЕЖДОЙ НА ВСТРЕЧУ С НАДЕЖДОЙ
С НАДЕЖДОЙ НА ВСТРЕЧУ С НАДЕЖДОЙ
Пятница, 27 Январь 2017
Фортепианное искусство в концертной жизни Арцаха
Прочитано 88 раз подробно...

Колонка редактора

K2_SUBSCRIBE_TO_THIS_RSS_FEED

Общество

K2_SUBSCRIBE_TO_THIS_RSS_FEED

FACEBOOK

Our page

TWITTER

Follow us!
 

GOOGLE+

Join our circle

RSS FEED

Subscribe now!
Facebook

САМЫЕ ЧИТАЕМЫЕ

календарь

« Январь 2017 »
Пон Вто Сре Чет Пят Суб Воск
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

 
Copyright 2015 by  www.artsakhtert.com  All rights Reserved