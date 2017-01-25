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РАЗОБЛАЧЕНИЕ, или Какие вопросы не следует задавать Лаврову
Среда, 25 Январь 2017
Мы уже писали о том, что 17 января министр иностранных…
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Поздравительное послание премьер-министру австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян
Официальный
Вторник, 24 Январь 2017
Военнослужащий Армии обороны Карен Улубабян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги"
Официальный
Вторник, 24 Январь 2017
В ОСНОВЕ ПРОЕКТА НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ - БЕЗОПАСНОСТЬ НАРОДА
Политика
Пятница, 20 Январь 2017
ТРУДНЫЙ И ПОЧЕТНЫЙ ПУТЬ
Новости
Пятница, 20 Январь 2017
The Hill: может ли авторитарный Азербайджан быть толерантным?
Политика
Пятница, 20 Январь 2017
Официальный
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Поздравительное послание премьер-министру австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян
Вторник, 24 Январь 2017
24 января Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание премьер-министру австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис…
Прочитано 88 раз
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Военнослужащий Армии обороны Карен Улубабян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги"
Вторник, 24 Январь 2017
Прочитано 113 раз
Встреча с представителем группы компаний "Ташир" в Армении Нареком Карапетяном
Пятница, 20 Январь 2017
Прочитано 147 раз
Политика
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В ОСНОВЕ ПРОЕКТА НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ - БЕЗОПАСНОСТЬ НАРОДА
Пятница, 20 Январь 2017
Результаты проделанной парламентом Арцаха в 2016 году работы подытожил на созванной 18 января пресс-конференции председатель НС Ашот…
Прочитано 178 раз
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The Hill: может ли авторитарный Азербайджан быть толерантным?
Пятница, 20 Январь 2017
Прочитано 159 раз
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЮТСЯ ОБЩИМИ, НЕЗАВИСИМО ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ СТРАНЫ
Пятница, 20 Январь 2017
Прочитано 130 раз
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Экономика
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ЖЕЛАЮ ДВУМ АРМЯНСКИМ ГОСУДАРСТВАМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Пятница, 13 Январь 2017
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Гость нашей газеты - министр сельского хозяйства НКР Арам МХОЯН
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НЕ ПРИБЫЛИ РАДИ
Пятница, 13 Январь 2017
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КАЖДОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ТРЕБУЕТ ОСОБОГО ПОДХОДА
Пятница, 30 Декабрь 2016
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КОМИССИЯ ОБРАТИЛАСЬ К ОРГАНИЗАЦИЯМ С ПРИЗЫВОМ
Пятница, 30 Декабрь 2016
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Культура и спорт
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ
Пятница, 20 Январь 2017
К 100-летию со дня рождения Исаака АЛАВЕРДЯНА
Прочитано 68 раз
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ИСКУССТВО, НЕСУЩЕЕ СВЕТ
Пятница, 30 Декабрь 2016
Прочитано 207 раз
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ТРАДИЦИЯМ АРМЯНСКОГО КОВРОТКАЧЕСТВА
Пятница, 16 Декабрь 2016
Прочитано 399 раз
«МОЯ МУЗЫКА БУДЕТ ВЕЧНО СЛАВИТЬ ГЕРОИЗМ НАШЕГО НАРОДА»
Пятница, 16 Декабрь 2016
Прочитано 448 раз
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РАЗОБЛАЧЕНИЕ, или Какие вопросы не следует задавать Лаврову
Среда, 25 Январь 2017
Мы уже писали о том, что 17 января министр иностранных дел России Сергей Лавров на своей пресс-конференции…
Прочитано 63 раз
С КОНСЕНСУСОМ ИЛИ БЕЗ НЕГО
Пятница, 20 Январь 2017
Алиев не намерен отказываться от воинственной риторики
Прочитано 164 раз
«БАКУ» - ЗВЕНО В ГЕНОЦИДАЛЬНОЙ ЦЕПИ
Пятница, 13 Январь 2017
На дворе снова январь. И снова память возвращает в Баку января 1990-го, где 27 лет назад в…
Прочитано 298 раз
ПРАВДА И ЛОЖЬ
Понедельник, 26 Декабрь 2016
Как известно, с октября 2014-го в Степанакерте шел судебный процесс по делу азербайджанских диверсантов Дильгама Аскерова и…
Прочитано 430 раз
ПРЕСТУПНОЕ «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»
Пятница, 23 Декабрь 2016
В преддверии нового, 2017 года руководство Азербайджана получило из Европы примечательный «рождественский подарок». Неправительственная организация Европейская инициатива…
Прочитано 465 раз
НЕСОСТОЯВШАЯСЯ СТАБИЛЬНОСТЬ, или Сумеет ли Вена придать процессу урегулирования «второе дыхание»?
Понедельник, 19 Декабрь 2016
Совсем скоро 2016 год станет достоянием истории. Каково же его значение с точки зрения урегулирования карабахского конфликта?
Прочитано 487 раз
Общество
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ЦЕЛЬ ЦЕНТРА - ОБЕСПЕЧИТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НАШИХ ГРАЖДАН
Пятница, 20 Январь 2017
В июне 2015 г. в Степанакерте открылся Центр психосоциальной коррекции «Эмпатиа», цель которого…
Прочитано 132 раз
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В СТЕПАНАКЕРТЕ ПОЯВИТСЯ СПОРТИВНО-КОНЦЕРТНЫЙ КОМПЛЕКС
Пятница, 20 Январь 2017
Лаура ГРИГОРЯНВ 2016 году Министерством градостроительства НКР были выполнены масштабные работы по строительству…
Прочитано 118 раз
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В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ СЕЛА ВУРГАВАН ОТКРЫЛАСЬ ИНЖЕНЕРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «АРМАТ»
Пятница, 20 Январь 2017
По предложению общественной организации «Айренасер» Союз предприятий информационных технологий организовал летом минувшего года…
Прочитано 99 раз
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ПУСТЬ 2017-Й БУДЕТ ПРОВОЗВЕСТНИКОМ МИРА И ОБЕСПЕЧЕННОЙ ЖИЗНИ
Пятница, 13 Январь 2017
Итоги работ, проведенных в 2016 году в социальной сфере, подводит министр труда и…
Прочитано 94 раз
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НОВЫЙ ГОД В НОВОЙ КВАРТИРЕ
Пятница, 13 Январь 2017
Стартовала программа фонда «Туфенкян», нацеленная на улучшение жилищных условий лиц, раненных в апрельской…
Прочитано 104 раз
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КАРВАЧАР ГЛАЗАМИ ПОЛЬСКОГО ЭТНОГРАФА
Пятница, 16 Декабрь 2016
Этнограф, поляк по национальности Конрад Секерский впервые узнал об Армении во время посещения…
Прочитано 395 раз
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ЦЕЛЬ: ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ И ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВО
Пятница, 30 Декабрь 2016
Прочитано 193 раз
Военнослужащий АО НКР Гарик Варданян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги"
Понедельник, 16 Январь 2017
Прочитано 182 раз
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