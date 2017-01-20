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В ОСНОВЕ ПРОЕКТА НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ - БЕЗОПАСНОСТЬ НАРОДА
Пятница, 20 Январь 2017
Результаты проделанной парламентом Арцаха в 2016 году работы подытожил на…
Политика
ТРУДНЫЙ И ПОЧЕТНЫЙ ПУТЬ
Новости
Пятница, 20 Январь 2017
The Hill: может ли авторитарный Азербайджан быть толерантным?
Политика
Пятница, 20 Январь 2017
Встреча с представителем группы компаний "Ташир" в Армении Нареком Карапетяном
Официальный
Пятница, 20 Январь 2017
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЮТСЯ ОБЩИМИ, НЕЗАВИСИМО ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ СТРАНЫ
Политика
Пятница, 20 Январь 2017
ЦЕЛЬ ЦЕНТРА - ОБЕСПЕЧИТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НАШИХ ГРАЖДАН
Общество
Пятница, 20 Январь 2017
Официальный
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Встреча с представителем группы компаний "Ташир" в Армении Нареком Карапетяном
Пятница, 20 Январь 2017
20 января Президент Республики Арцах Бако Саакян принял представителя группы компаний "Ташир" в Армении Нарека Карапетяна.
Прочитано 67 раз
подробно...
Президент принял участие в мероприятии, посвященном Дню работника судебной системы
Пятница, 20 Январь 2017
Прочитано 51 раз
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ ДАЛО СОГЛАСИЕ НА ВЫНЕСЕНИЕ ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ НА РЕФЕРЕНДУМ
Пятница, 20 Январь 2017
Прочитано 50 раз
Политика
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В ОСНОВЕ ПРОЕКТА НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ - БЕЗОПАСНОСТЬ НАРОДА
Пятница, 20 Январь 2017
Результаты проделанной парламентом Арцаха в 2016 году работы подытожил на созванной 18 января пресс-конференции председатель НС Ашот…
Прочитано 76 раз
подробно...
The Hill: может ли авторитарный Азербайджан быть толерантным?
Пятница, 20 Январь 2017
Прочитано 72 раз
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЮТСЯ ОБЩИМИ, НЕЗАВИСИМО ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ СТРАНЫ
Пятница, 20 Январь 2017
Прочитано 51 раз
Главная
Экономика
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ЖЕЛАЮ ДВУМ АРМЯНСКИМ ГОСУДАРСТВАМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Пятница, 13 Январь 2017
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Гость нашей газеты - министр сельского хозяйства НКР Арам МХОЯН
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НЕ ПРИБЫЛИ РАДИ
Пятница, 13 Январь 2017
No comment
КАЖДОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ТРЕБУЕТ ОСОБОГО ПОДХОДА
Пятница, 30 Декабрь 2016
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КОМИССИЯ ОБРАТИЛАСЬ К ОРГАНИЗАЦИЯМ С ПРИЗЫВОМ
Пятница, 30 Декабрь 2016
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Культура и спорт
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ
Пятница, 20 Январь 2017
К 100-летию со дня рождения Исаака АЛАВЕРДЯНА
Прочитано 42 раз
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ИСКУССТВО, НЕСУЩЕЕ СВЕТ
Пятница, 30 Декабрь 2016
Прочитано 185 раз
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ТРАДИЦИЯМ АРМЯНСКОГО КОВРОТКАЧЕСТВА
Пятница, 16 Декабрь 2016
Прочитано 375 раз
«МОЯ МУЗЫКА БУДЕТ ВЕЧНО СЛАВИТЬ ГЕРОИЗМ НАШЕГО НАРОДА»
Пятница, 16 Декабрь 2016
Прочитано 426 раз
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С КОНСЕНСУСОМ ИЛИ БЕЗ НЕГО
Пятница, 20 Январь 2017
Алиев не намерен отказываться от воинственной риторики
Прочитано 88 раз
«БАКУ» - ЗВЕНО В ГЕНОЦИДАЛЬНОЙ ЦЕПИ
Пятница, 13 Январь 2017
На дворе снова январь. И снова память возвращает в Баку января 1990-го, где 27 лет назад в…
Прочитано 227 раз
ПРАВДА И ЛОЖЬ
Понедельник, 26 Декабрь 2016
Как известно, с октября 2014-го в Степанакерте шел судебный процесс по делу азербайджанских диверсантов Дильгама Аскерова и…
Прочитано 376 раз
ПРЕСТУПНОЕ «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»
Пятница, 23 Декабрь 2016
В преддверии нового, 2017 года руководство Азербайджана получило из Европы примечательный «рождественский подарок». Неправительственная организация Европейская инициатива…
Прочитано 403 раз
НЕСОСТОЯВШАЯСЯ СТАБИЛЬНОСТЬ, или Сумеет ли Вена придать процессу урегулирования «второе дыхание»?
Понедельник, 19 Декабрь 2016
Совсем скоро 2016 год станет достоянием истории. Каково же его значение с точки зрения урегулирования карабахского конфликта?
Прочитано 432 раз
ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА. ДЕТАЛИ НЕ СООБЩАЮТСЯ
Понедельник, 12 Декабрь 2016
Итак, поздно вечером 8 декабря в Гамбурге на полях 23-го заседания Совета глав МИД (СМИД) стран-членов ОБСЕ…
Прочитано 571 раз
Общество
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ЦЕЛЬ ЦЕНТРА - ОБЕСПЕЧИТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НАШИХ ГРАЖДАН
Пятница, 20 Январь 2017
В июне 2015 г. в Степанакерте открылся Центр психосоциальной коррекции «Эмпатиа», цель которого…
Прочитано 63 раз
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В СТЕПАНАКЕРТЕ ПОЯВИТСЯ СПОРТИВНО-КОНЦЕРТНЫЙ КОМПЛЕКС
Пятница, 20 Январь 2017
Лаура ГРИГОРЯНВ 2016 году Министерством градостроительства НКР были выполнены масштабные работы по строительству…
Прочитано 53 раз
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В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ СЕЛА ВУРГАВАН ОТКРЫЛАСЬ ИНЖЕНЕРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «АРМАТ»
Пятница, 20 Январь 2017
По предложению общественной организации «Айренасер» Союз предприятий информационных технологий организовал летом минувшего года…
Прочитано 59 раз
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ПУСТЬ 2017-Й БУДЕТ ПРОВОЗВЕСТНИКОМ МИРА И ОБЕСПЕЧЕННОЙ ЖИЗНИ
Пятница, 13 Январь 2017
Итоги работ, проведенных в 2016 году в социальной сфере, подводит министр труда и…
Прочитано 72 раз
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НОВЫЙ ГОД В НОВОЙ КВАРТИРЕ
Пятница, 13 Январь 2017
Стартовала программа фонда «Туфенкян», нацеленная на улучшение жилищных условий лиц, раненных в апрельской…
Прочитано 82 раз
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КАРВАЧАР ГЛАЗАМИ ПОЛЬСКОГО ЭТНОГРАФА
Пятница, 16 Декабрь 2016
Этнограф, поляк по национальности Конрад Секерский впервые узнал об Армении во время посещения…
Прочитано 368 раз
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Пятница, 30 Декабрь 2016
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Посещение села Талиш Мартакертского района
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Прочитано 244 раз
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Пятница, 30 Декабрь 2016
Прочитано 238 раз
Араик Арутюнян принял участие в церемонии открытия нового производственного цеха, основанного «Гранд Холдингом»
Пятница, 23 Декабрь 2016
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ПРИОРИТЕТНЫМИ ОСТАЮТСЯ ЗАДАЧИ ЖИЗНЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ
Пятница, 30 Декабрь 2016
Прочитано 202 раз
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