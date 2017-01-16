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Военнослужащий АО НКР Гарик Варданян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги"
Понедельник, 16 Январь 2017
16 января Президент Бако Саакян подписал указ, согласно которому за…
Официальный
Президент Саакян подписал указ
Официальный
Понедельник, 16 Январь 2017
ПОЛЕТ В БЕССМЕРТИЕ
Новости
Понедельник, 16 Январь 2017
Денис ДВОРНИКОВ: ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ АЗЕРБАЙДЖАНУ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В БЕЗУМИЕ
Политика
Пятница, 13 Январь 2017
ТУРИЗМ В 2016 ГОДУ: СПАДЫ И ПОДЪЕМЫ
Новости
Пятница, 13 Январь 2017
ДВОРЕЦ-КРЕПОСТЬ «БАЛАХАН»
Новости
Пятница, 13 Январь 2017
Официальный
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Военнослужащий АО НКР Гарик Варданян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги"
Понедельник, 16 Январь 2017
16 января Президент Бако Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Нагорно-Карабахской…
Прочитано 37 раз
Президент Саакян подписал указ
Понедельник, 16 Январь 2017
Прочитано 37 раз
Мониторинг
Пятница, 13 Январь 2017
Прочитано 45 раз
Политика
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Денис ДВОРНИКОВ: ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ АЗЕРБАЙДЖАНУ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В БЕЗУМИЕ
Пятница, 13 Январь 2017
Провокация азербайджанских вооруженных сил, которая произошла на границе с Арменией в Тавушском районе республики, стала актом агрессии…
Прочитано 78 раз
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ТОЛЬКО ПРОВОДЯ РЕФОРМЫ, МОЖНО ПОСТРОИТЬ СИЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ И ДОСТОЙНОЕ ГОСУДАРСТВО
Пятница, 30 Декабрь 2016
Прочитано 268 раз
ВСЕ НАШИ ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ ИЗ НУЖД ПЕРЕДНЕЙ ЛИНИИ
Пятница, 30 Декабрь 2016
Прочитано 242 раз
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Экономика
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ЖЕЛАЮ ДВУМ АРМЯНСКИМ ГОСУДАРСТВАМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Пятница, 13 Январь 2017
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Гость нашей газеты - министр сельского хозяйства НКР Арам МХОЯН
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НЕ ПРИБЫЛИ РАДИ
Пятница, 13 Январь 2017
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КАЖДОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ТРЕБУЕТ ОСОБОГО ПОДХОДА
Пятница, 30 Декабрь 2016
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КОМИССИЯ ОБРАТИЛАСЬ К ОРГАНИЗАЦИЯМ С ПРИЗЫВОМ
Пятница, 30 Декабрь 2016
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Культура и спорт
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ИСКУССТВО, НЕСУЩЕЕ СВЕТ
Пятница, 30 Декабрь 2016
Величие страны определяется величием ее рядовых граждан. В. Вильсон
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НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ТРАДИЦИЯМ АРМЯНСКОГО КОВРОТКАЧЕСТВА
Пятница, 16 Декабрь 2016
Прочитано 347 раз
«МОЯ МУЗЫКА БУДЕТ ВЕЧНО СЛАВИТЬ ГЕРОИЗМ НАШЕГО НАРОДА»
Пятница, 16 Декабрь 2016
Прочитано 406 раз
ПАНТОМИМА - ОРИГИНАЛЬНЫЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ИСКУССТВА
Пятница, 16 Декабрь 2016
Прочитано 309 раз
Колонка редактора
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«БАКУ» - ЗВЕНО В ГЕНОЦИДАЛЬНОЙ ЦЕПИ
Пятница, 13 Январь 2017
На дворе снова январь. И снова память возвращает в Баку января 1990-го, где 27 лет назад в…
Прочитано 165 раз
ПРАВДА И ЛОЖЬ
Понедельник, 26 Декабрь 2016
Как известно, с октября 2014-го в Степанакерте шел судебный процесс по делу азербайджанских диверсантов Дильгама Аскерова и…
Прочитано 306 раз
ПРЕСТУПНОЕ «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»
Пятница, 23 Декабрь 2016
В преддверии нового, 2017 года руководство Азербайджана получило из Европы примечательный «рождественский подарок». Неправительственная организация Европейская инициатива…
Прочитано 338 раз
НЕСОСТОЯВШАЯСЯ СТАБИЛЬНОСТЬ, или Сумеет ли Вена придать процессу урегулирования «второе дыхание»?
Понедельник, 19 Декабрь 2016
Совсем скоро 2016 год станет достоянием истории. Каково же его значение с точки зрения урегулирования карабахского конфликта?
Прочитано 382 раз
ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА. ДЕТАЛИ НЕ СООБЩАЮТСЯ
Понедельник, 12 Декабрь 2016
Итак, поздно вечером 8 декабря в Гамбурге на полях 23-го заседания Совета глав МИД (СМИД) стран-членов ОБСЕ…
Прочитано 524 раз
КОНСТИТУЦИЯ - ВАЖНЫЙ ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Пятница, 09 Декабрь 2016
10 декабря, Нагорно-Карабахская Республика в очередной раз отмечает День референдума о государственной независимости и День Конституции.
Прочитано 563 раз
Общество
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ПУСТЬ 2017-Й БУДЕТ ПРОВОЗВЕСТНИКОМ МИРА И ОБЕСПЕЧЕННОЙ ЖИЗНИ
Пятница, 13 Январь 2017
Итоги работ, проведенных в 2016 году в социальной сфере, подводит министр труда и…
Прочитано 53 раз
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НОВЫЙ ГОД В НОВОЙ КВАРТИРЕ
Пятница, 13 Январь 2017
Стартовала программа фонда «Туфенкян», нацеленная на улучшение жилищных условий лиц, раненных в апрельской…
Прочитано 61 раз
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КАРВАЧАР ГЛАЗАМИ ПОЛЬСКОГО ЭТНОГРАФА
Пятница, 16 Декабрь 2016
Этнограф, поляк по национальности Конрад Секерский впервые узнал об Армении во время посещения…
Прочитано 343 раз
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ПО СОСЕДСТВУ С НОР-КАРМИРАВАНОМ ОБНАРУЖЕН КРОМЛЕХ
Пятница, 16 Декабрь 2016
Поисковые раскопки на территории близ Нор-Кармиравана начались почти сразу после того, как здесь…
Прочитано 321 раз
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В РАМКАХ ПРОГРАММЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Пятница, 16 Декабрь 2016
Программа сотрудничества Еревана и Степанакерта с каждым годом расширяется, проявляясь в разнообразной форме.
Прочитано 234 раз
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ЗАВЕРШЕНЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕСТАВРАЦИИ ВЕРХНЕЙ МЕЧЕТИ ГОРОДА ШУШИ
Пятница, 16 Декабрь 2016
По заказу Министерства экономики НКР завершены проектные работы по реставрации Верхней мечети города…
Прочитано 298 раз
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Пятница, 23 Декабрь 2016
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